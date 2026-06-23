Bitcoin 64 bin doların altına geriledi

Bitcoin, erken işlemlerde yüzde 0,8 düşüşle 63 bin 863 dolara geriledi. Ethereum fiyatı da yüzde 0,44 düşüşle 1.725,35 dolardan işlem gördü.

Apollo Crypto Portföy Yöneticisi Pratik Kala, kripto para piyasasında belirgin bir yön oluşturacak güçlü bir katalizör bulunmadığını ve işlem hacimlerinin henüz kesin bir kırılmaya işaret etmediğini söyledi.

Kala, fiyatların en büyük Bitcoin opsiyon grubunun vadesinin dolacağı cuma gününe kadar sınırlı bir bantta kalmasının beklendiğini belirtti.

Yatırımcıların, Bitcoin'in 67 bin dolar seviyesine ulaşıp ulaşamayacağını yakından izlediğini ifade eden Kala, bu seviyenin aşılmasının bir sonraki yön hareketinin belirlenmesinde kritik olacağını kaydetti.