Bitcoin 65 bin doları aştı: Gözler ABD enflasyonunda

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Bitcoin, ABD'den gelen zayıf istihdam verisinin Fed'in faiz artırımı beklentilerini zayıflatmasının ardından yeniden 65 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Haftalık kazancı yüzde 3'e yaklaşan Bitcoin'de gözler şimdi çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.

Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı. Lider kripto para birimi 65 bin doların üzerine çıkarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 değer kazanırken, piyasada yönü belirleyecek yeni kritik veri ABD'nin temmuz ayı enflasyonu olacak.

Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verisi, Fed'in eylül ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentileri aşağı çekmiş ve riskli varlıklara olan talebi desteklemişti.

65 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin'in yükselişinde küresel piyasalardaki risk iştahının artması etkili oldu. Küresel hisse senetlerinin rekor seviyelere yakın seyretmesi kripto paralara da destek sağladı.

Bitcoin'in yanı sıra Ether yaklaşık yüzde 3 yükselerek 1.919 dolar civarında işlem gördü. BNB haftalık kazancını korurken, Solana yüzde 1 yükselişle 77 dolara yaklaştı.

Solana'nın son yedi gündeki yükselişi ise yaklaşık yüzde 5 oldu.

Büyük kripto paralar arasında negatif ayrışan XRP oldu. XRP yüzde 0,4 gerileyerek 1,03 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 4'e ulaştı.

Piyasaların gözü ABD enflasyonunda

Kripto para piyasasının önündeki en önemli sınav ise çarşamba günü gelecek ABD tüketici fiyatları verisi olacak.

Zayıf istihdam verisinin ardından Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler değişirken, enflasyonun da beklentilerin altında kalması faiz artırımı ihtimalini daha da zayıflatabilir.

Bu senaryo Bitcoin ve diğer riskli varlıklar açısından pozitif değerlendirilebilir. Buna karşılık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, faiz artırımı ihtimalini yeniden güçlendirerek kripto paralarda satış baskısı yaratabilir.