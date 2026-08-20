Bitcoin 69.500 dolar barajını aşarak son 10 günün en yüksek seviyesine ulaştı

Küresel finans piyasalarında risk iştahının yeniden toparlanma eğilimine girmesiyle birlikte, dijital varlık piyasasında alıcılı seyir kararlılık gösteriyor. Özellikle Asya işlem saatlerinde derinleşen emir defterleri ve artan işlem hacmi, Bitcoin fiyatının 69.500 dolar seviyesinin üzerine yükselmesini sağladı. Kısa vadeli konsolidasyon bandını hacimli bir şekilde yukarı yönlü kıran lider kripto para birimi, piyasadaki genel risk algısının yumuşamasıyla teknik açıdan boğa lehine bir görünüm sergilemeye başladı. Yatırımcıların spot piyasalarda doğrudan alıma yönelmesi, fiyat adımlarındaki kararlılığı artırırken, pazar genelinde uzun süredir hakim olan kararsız bekleyişin yerini alım iştahına bırakmasına zemin hazırladı. Bu durum, makroekonomik belirsizliklerin azaldığı dönemlerde kurumsal sermayenin riskli varlıklara yönelme eğilimini bir kez daha teyit ediyor.

Spot ETF kanallarında yoğun fon girişi

Fiyat tarafındaki bu agresif yükseliş trendinin arkasındaki en büyük makro katalizör, geleneksel finans çevrelerinin spot borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden piyasaya aktardığı taze sermaye oldu. Son işlem günlerinde spot fon mekanizmasına net 490 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşmesi, pazarın kurumsal tabanında güçlü bir talebin biriktiğini açıkça ortaya koyuyor. Amerika merkezli spot ETF’lerin onaylanmasının ardından kurumsal nitelikteki bu girişler, pazar genelindeki derinliği artırırken fiyat oynaklığı karşısında da güçlü bir destek tabanı işlevi görüyor. Fon ihraççılarının piyasadan doğrudan Bitcoin tedarik etmek zorunda kalması, borsalardaki likit arzın daralmasına yol açarak fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı yapısal olarak destekliyor. Kurumsal yatırımcının bu sürekli alım eğilimi, perakende yatırımcılar için de piyasaya giriş sinyali olarak yorumlanıyor.

Vadeli işlem piyasasında kısa pozisyon sıkışması

Spot kanallardan gelen yoğun alım hacminin fiyatı yukarı itmesi, kaldıraçlı işlem platformlarında düşüş beklentisiyle konumlanan yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Kısa (short) pozisyon koruyan hesapların fiyat adımları karşısında arka arkaya teminat yetersizliğiyle karşılaşması veya stop emirlerinin çalışması, piyasada zincirleme bir tasfiye dalgası yaratarak zorunlu alım emirlerini tetikledi. Vadeli tarafta yaşanan bu pozisyon sıkışması, fiyatın hedeflenen direnç bölgelerine doğru olan yükseliş hızını ivmelendirirken, türev piyasalardaki toplam açık pozisyon hacminin de yeniden dağılmasına yol açtı. Milyonlarca dolarlık short pozisyonun piyasadan silinmesiyle birlikte satış baskısı tamamen kırıldı ve Bitcoin kısa pozisyon sıkışması etkisiyle yukarı yönlü sağlıklı bir teknik ralli alanı bulmuş oldu.