Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunamadı

ABD Başkanı Trump’ın İran ile çatışmanın yakında sona ereceğini söylemesiyle salı günü 70 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, yeniden 70 bin doların altına geriledi. İran’daki savaşın yarattığı belirsizlik yatırımcıların riskli varlıklara temkinli yaklaşmasına neden olurken, kripto para birimi %0,77 düşüşle 69.712 dolara indi.

Piyasalarda olumlu algı yaratan diğer başlıklar arasında Enerji Bakanı Chris Wright’ın ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndan bir tankere eşlik ettiğini söylediği ancak kısa süre sonra silinen sosyal medya paylaşımı ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın tarihin en büyük petrol rezervi serbest bırakma planı yer aldı. Buna karşın İran’ın boğaza mayın döşediğine dair haberler yatırımcı güvenini zedeledi ve petrol fiyatlarını yukarı itti.

Jefferies Ekonomisti Mohit Kumar, "İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirdiğine dair raporlar piyasa hissiyatını olumsuz etkiledi ve petrol fiyatlarını yükseltti" değerlendirmesinde bulundu. Enerji piyasalarındaki dalgalanma, kripto varlıklar dahil riskli yatırım araçlarında temkinli duruşu güçlendiriyor. Bitcoin’in kritik 70 bin dolar eşiğinin altına inmesi, jeopolitik risklerin kripto piyasasında da belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.