Bitcoin 70 bin doların üzerine yükseldi

Bitcoin, geçen haftanın sonundaki sert dalgalanmaların ardından haftaya 70 bin doların üzerinde istikrar kazanarak başladı. ABD Bitcoin borsa yatırım fonlarına önemli miktarda giriş kaydedilmesiyle, son piyasa düşüşünün ardından yatırımcıların devreye girmesiyle piyasa duyarlılığında geçici bir iyileşme görüldü.

Bununla birlikte, yatırımcılar temkinli davranmaya devam ediyor ve analistler, piyasanın en kötü döneminin geride kalıp kalmadığı konusunda belirsizliğin sürdüğünü belirtiyor.

Geçen hafta Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden bu yana elde ettiği tüm fiyat kazanımlarını silerek 60 bin 33 dolara geriledi ve Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Bitcoin toparlanma çabasını sürdürüyor

Bitcoin Asya işlemlerinde 72.000 doların üzerini test ederek geçen haftaki sert dalgalanmadaki kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Bitcoin 72217,50 dolara kadar yaşanan toparlanmanın ardından düne göre yüzde 0,57 artışla 71062,94 dolardan işlem gördü.

Geçen hafta perşembe günü 60.033 dolara kadar düşerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gören kripto para, cuma günü yeniden 70.000 doların üzerine çıkmıştı.

Ethereum fiyatı ise yüzde 0,18 kayıpla 2089,43 dolar seviyesinden işlem gördü.

“En kötünün geride kaldığından emin değiliz”

Orbit Markets kurucu ortağı Caroline Mauron, “Kripto piyasaları istikrar kazandı ancak en kötünün geride kaldığından emin değiliz. 60.000 dolar aşağı yönde ana destek, yukarıda ise 75.000 doların aşılması ayı piyasasının sonunu işaret edebilir" dedi.

FalconX APAC türev işlemleri sorumlusu Sean McNulty, geçen haftaki sert satışların "spekülatif köpüğü temizlediğini" ve piyasanın artık "daha sağlam temeller üzerinde" işlem gördüğünü savundu.

ABD’de Bitcoin ETF’lerine 6 Şubat’ta 221 milyon dolarlık giriş olması da yatırımcıların düşüşü fırsat olarak gördüğüne işaret etti.

IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin’in 200 haftalık hareketli ortalama olan 58.000 doların üzerinde kaldığı sürece 73.000-75.000 dolar aralığına doğru yükseliş potansiyeli olduğunu, bu seviyenin aşılması halinde 81.000 dolara kadar yeni bir ivme kazanabileceğini belirtti.