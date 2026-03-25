Bitcoin 71 bin doların üzerinde

Bitcoin yeni günde yükseliş kaydetti. İran savaşına ilişkin daha olumlu gelişmeler risk iştahını artırırken, kripto para yüzde 1,84 değer kazanarak 71.358 dolara çıktı.

Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan arabulucuların önümüzdeki 48 saat içinde ABD ve İran yetkilileri arasında bir görüşme ayarlamaya çalıştığı bildirildi. Ancak İran tarafı müzakerelere yeniden dönmek için yüksek şartlar öne sürüyor. İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü, ABD’nin "stratejik bir yenilgiden çıkmak için kendi kendisiyle müzakere ettiğini" iddia etti.

Ethereum fiyatı da yüzde 1 artışla 2169,88 dolardan işlem görüyor.