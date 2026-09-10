Bitcoin 78 bin dolara geriledi: ETF'lerden çıkış sürüyor

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Bitcoin, yatırımcıların ABD enflasyon verileri ile Avrupa Merkez Bankasının faiz kararına odaklanması ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından çıkışların sürmesiyle 78 bin dolara doğru geriledi.

Gün içinde 77 bin 895 dolar ile 78 bin 612 dolar arasında hareket eden Bitcoin, şu sıralarda yüzde 0,25 kayıpla 78 bin 222 dolar seviyesinde. Kripto para, haftalık bazda yüzde 1,96, aylık bazda yüzde 0,90 ve yılbaşından bu yana yüzde 10,65 değer kaybetti.

Piyasaların gözü faiz kararlarında

Piyasalarda bugün açıklanacak ABD üretici fiyatları ile cuma günü yayımlanacak tüketici enflasyonu verileri bekleniyor. Verilerin, ABD Merkez Bankasının gelecek haftaki toplantısında faiz artırımına gidip gitmeyeceğine ilişkin beklentilere yön vermesi bekleniyor.

LSEG verilerine göre piyasalar gelecek hafta faiz artırımı ihtimalini yüzde 59 olarak fiyatlıyor.

Yatırımcıların odağında ayrıca bugün açıklanacak ECB faiz kararı bulunuyor. Piyasalarda ECB'nin faiz artırma olasılığı yüzde 99 seviyesinde hesaplanıyor.

Bitcoin ETF'lerinden 120 milyon dolar çıktı

Kurumsal talep tarafında da zayıf görünüm sürdü. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden çarşamba günü 120 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Böylece fonlarda üst üste ikinci gün para çıkışı kaydedildi.

Ark Invest ve 21Shares'in ARKB fonundan 78 milyon dolar, Grayscale'in GBTC fonundan 27 milyon dolar, BlackRock'ın IBIT fonundan ise 20 milyon dolar çıktı. Morgan Stanley'nin MSBT fonu yaklaşık 4 milyon dolarlık girişle pozitif ayrıştı.

Spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya çıkışlarından bu yana toplam net girişi 55,45 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde spot Ether ETF'lerine yaklaşık 35 milyon dolar, XRP ve Solana fonlarına ise ayrı ayrı 12 milyon dolar giriş gerçekleşti.