Bitcoin 78 bin doları aştı: Haftalık kazanç yüzde 20'nin üzerinde

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Bitcoin, haftalardır süren düşük volatilite ve dar bant hareketinin ardından sert yükselişe geçti. Kripto para cuma günü yüzde 8'in üzerinde değer kazanarak 78 bin 500 dolar civarına yükseldi ve mayıs sonundan bu yana ilk kez 78 bin doların üzerine çıktı.

Haftalık kazanç yüzde 20'yi aşarken, rallide kurumsal talebin güçlenmesi, ABD tahvil faizlerinde gerileme beklentileri ve short pozisyonların zorunlu kapatılması etkili oldu.

Kurumsal taraftaki talep ETF akımlarında da belirginleşti. 20 Ağustos'ta ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine toplam 606 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Böylece spot Bitcoin ETF'lerinde net giriş serisi dört güne ulaştı. Spot Ethereum ETF'leri de aynı gün 221 milyon dolar net giriş kaydederek dört günlük pozitif akım serisini sürdürdü.

Zaye Capital Markets verilerine göre spot Bitcoin ürünlerine çarşamba günü de yaklaşık 520 milyon dolarlık net giriş gerçekleşmiş ve bu rakam yaklaşık üç buçuk ayın en yüksek günlük girişi olmuştu. Kurumsal fon akışındaki hızlanma, Bitcoin fiyatındaki yükselişin yalnızca kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyelerden değil, spot piyasadaki gerçek talep artışından da destek aldığına işaret etti.

Short pozisyonlarda iki günde 4 milyar doları aşan tasfiye

Bitcoin'deki hızlı yükseliş, fiyat düşüşüne yönelik kaldıraçlı pozisyonlarda büyük kayıplara yol açtı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kripto pozisyonu tasfiye edilirken bunun yaklaşık 1,2 milyar dolarını short işlemler oluşturdu. Tasfiyeler 156 bin 211 yatırımcıyı etkiledi.

Bir önceki gün yaklaşık 3 milyar dolarlık short pozisyonun kapanmasının ardından iki günlük toplam short tasfiyesi 4 milyar doların üzerine çıktı. Son seansta tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiye Hyperliquid üzerinde 25,13 milyon dolarlık Bitcoin pozisyonu oldu.

Short pozisyonların zorunlu kapatılması sırasında yapılan alımlar, yükselişin hızlanmasına katkı sağladı.

Tahvil geri alımları ve dolar beklentileri destek verdi

Ralliyi destekleyen bir diğer gelişme ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğünü operasyon başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarması oldu. Tahvil piyasasında finansal koşulların gevşeyebileceğine yönelik beklentiler risk iştahını güçlendirdi.

VanEck Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel, ABD kamu borcunun 40 trilyon dolara ulaşmasının da Bitcoin talebine katkıda bulunduğunu belirtti. Artan borç servis maliyetlerinin dolar üzerinde baskı oluşturabileceği ve daha gevşek para politikası beklentilerini güçlendirebileceği düşüncesi, Bitcoin'in dolar karşısında korunma aracı olarak görülmesini destekledi.

Düzenleme beklentileri de ralliyi destekledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası'nın "adil bir versiyonunu" kabul etme çağrısı da düzenleyici beklentilere katkı sağladı. Zaye Capital Markets'tan Naeem Aslam, daha net düzenlemelerin bankalar, varlık yöneticileri ve şirketlerin kripto varlıklara sermaye ayırmasını kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Yükseliş diğer kripto paralara da yayıldı

Bitcoin'deki yükselişe diğer büyük kripto paralar da eşlik etti. Ether yaklaşık yüzde 5 yükselerek 2 bin 350 dolar civarına çıkarken haftalık kazancı yüzde 24,5'e ulaştı. Solana yüzde 5'in üzerinde, Dogecoin yaklaşık yüzde 9 ve BNB yüzde 6 değer kazandı.