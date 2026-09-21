Bitcoin, 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

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Kripto para birimi Bitcoin (BTC), kurumsal yatırımcı ilgisinin canlanması ve ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) net sermaye girişlerinin yeniden ivme kazanmasıyla Ocak 2026’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketini hızlandıran Bitcoin, yüzde 6,6 değer kazanarak 86 bin 672 dolara kadar yükseldi. Piyasadaki alım iştahı altcoinlere de yansırken, Ethereum (ETH) yüzde 4,6 artışla 2 bin 768 dolar seviyesini test etti.

Ayı piyasası bitti mi?

Piyasadaki yükselişi değerlendiren zincir üstü veri platformu CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Bitcoin’in kritik bir teknik eşiği geride bıraktığına işaret etti. Ju, BTC’nin 83 bin dolar seviyesindeki 365 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkarak 84 bin dolar bandını aştığını belirterek, bu göstergenin piyasada ayı döngüsünün sona erdiğine yönelik en önemli sinyal kabul edildiğini vurguladı.

Küresel risk iştahındaki toparlanma ve vadeli tarafta kısa (short) pozisyonların tasfiye edilmesi yükselişi desteklerken, regülasyon cephesinden gelen haber akışı da sürece katkı sağladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), gerçek dünya varlıklarını (RWA) temsil eden blokzincir tabanlı kıymetlerin ticaretine geçici muafiyet tanıyacağını açıklaması yatırımcı güvenini artıran faktörler arasında yer aldı.

Piyasaların odağı Trump’ın BM konuşmasına çevrildi

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu’da Washington-Tahran hattındaki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler fiyatlamalara olumlu yansıdı. Piyasa aktörleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında yapacağı konuşmayı ve dış politikaya dair mesajlarını yakından izleyecek.

Ekim 2025’te 126 bin 199 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kaydeden Bitcoin; küresel merkez bankalarının sıkı para politikaları, kripto varlıklara yönelik regülasyon baskıları ve jeopolitik risklerin etkisiyle zirve seviyesinden gerilemişti.