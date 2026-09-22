Bitcoin 8 ayın zirvesinden döndü: 90 bin dolar için kritik koşul

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Bitcoin, ABD'de düzenleyici gelişmeler, güçlenen ETF girişleri ve riskli varlıklardaki yükselişin desteğiyle pazartesi günü ocak sonundan bu yana görülen en yüksek seviyesine çıktıktan sonra geri çekildi.

Analistler, yükselişin 90 bin dolara doğru devam edebilmesi için uzun vadeli yatırımcıların da alımlara katılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bitcoin pazartesi günü 87.315 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda düne göre yüzde 2 civarında kayıpla 85.251 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETF'lere yaklaşık 1 milyar dolar aktı

ABD'de spot Bitcoin ETF'leri 21 Eylül'de 998,95 milyon dolarlık net giriş kaydederken, BlackRock'ın IBIT fonuna 381,37 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, Bitcoin'in 85 bin doların üzerine çıkmasının ardından ETF girişlerinin devam edip etmeyeceğinin, şirketlerin Bitcoin alımlarının, düzenlemelerin uygulanmasının ve teknoloji piyasalarındaki iyimserliğin yüksek faiz ortamında sürüp sürmeyeceğinin izleneceğini belirtti.

90 bin dolar için uzun vadeli yatırımcılar izleniyor

Nansen analisti Nicolai Sondergaard, uzun vadeli yatırımcıların alım dalgasına katılması halinde Bitcoin'deki yükselişin 90 bin dolara kadar uzayabileceğini söyledi.

Sondergaard'a göre son yükseliş, makroekonomik gelişmelere dayalı geniş çaplı bir birikim hareketinden çok, yenilenen ETF talebi ile büyük ölçekli kısa pozisyon kapatmalarının birleşiminden kaynaklandı.

Analist, Hyperliquid'daki en büyük yatırımcıların hâlâ net kısa pozisyonda olduğunu, ayrıca borsalara aktarılan Bitcoin miktarının borsalardan çekilen miktarın üzerinde seyrettiğini belirtti. Sondergaard, bu görünümün kripto piyasasının yerleşik yatırımcılarının henüz yükselişe tam olarak katılmadığını gösterdiğini ifade etti.

ETF girişlerinin zayıflaması veya ABD Hazine tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi halinde mevcut yükselişin tersine dönebileceği uyarısında bulundu.

Petrol ve Orta Doğu gelişmeleri baskı oluşturuyor

Bitcoin'deki geri çekilmede petrol fiyatlarının yükselmesi ve Orta Doğu'daki gelişmelerin risk iştahını baskılaması da etkili oldu.

İran destekli Husilerin Yemen'de ilerleyişlerini sürdürdüğüne ilişkin haber akışı bölgedeki tansiyonu yeniden gündeme taşıdı.

Kudo.com'dan Konstantinos Chrysikos, küresel tahvil faizlerindeki gerilemenin riskli varlıklar için daha olumlu bir zemin yarattığını ancak faizlerdeki düşüş alanının sınırlı kalabileceğini belirtti.

Enflasyon verileri Bitcoin için kritik olacak

Chrysikos'a göre yaklaşan enflasyon verileri, piyasaların yeni faiz artışlarını değerlendirdiği ortamda Bitcoin açısından kritik önem taşıyor. Enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi tahvil faizlerindeki gerilemeyi destekleyebilirken, güçlü veriler ek sıkılaşma beklentilerini canlandırarak Bitcoin'deki yükselişi sınırlayabilir.

Süregelen ETF alımları ve petrol fiyatlarında yeniden gerileme, Bitcoin'in yükselişini destekleyebilecek unsurlar arasında gösterilirken, Orta Doğu diplomasisinde yaşanabilecek olumsuz bir gelişmenin satış baskısını artırabileceği belirtiliyor.