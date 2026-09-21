Bitcoin 8 ayın zirvesine çıktı: 84 bin doları gördü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bitcoin, son 8,5 ayın en yüksek seviyesini gördü. 84 bin dolara kadar yükselerek 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan Bitcoin, şu sıralarda yüzde 3 artışla 83 bin 472 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin'deki yükseliş son bir ayda yüzde 15'e yaklaştı.

Bitcoin geçen haftayı yaklaşık yüzde 6 değer kazancıyla tamamlamıştı.

Fiyat, yıl başına göre yüzde 4,5 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 27 aşağıda bulunuyor.

Kurumsal talep yüksek faiz baskısını dengeliyor

Zaye Capital Markets analisti Naeem Aslam, Bitcoin'in 81 bin doların üzerine çıkmasının sıkı para politikasına rağmen gerçekleştiğine dikkat çekerek, kurumsal talebin yüksek faizlerden kaynaklanan baskının bir bölümünü karşıladığını belirtti.

Aslam'a göre Bitcoin'i daha güçlü borsa yatırım fonu girişleri, olumlu düzenleyici gelişmeler ve yatırımcıların daha önce açtıkları düşüş yönlü pozisyonları kapatmaları destekliyor.

ABD'deki düzenleme kripto piyasasını destekliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenleştirilmiş hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerin blokzincir teknolojisi üzerinden işlem görmesini sağlayan platformlara yönelik beş yıllık bir muafiyet getirdi.

Aslam, bu adımın kurumsal ürünler ve işlem platformlarının nasıl faaliyet göstereceğine ilişkin belirsizliği azaltarak daha geniş blokzincir ekosistemine duyulan güveni güçlendirebileceğini ifade etti.

Piyasaların odağında Trump-Şi görüşmesi var

Yatırımcılar, perşembe günü yapılması planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesine odaklandı.

İki ülke arasındaki tarife ateşkesinin 10 Kasım'da sona ermesi beklenirken, ticaret gerilimini azaltacak olası ilerlemenin kripto paralar dahil riskli varlıklara yönelik iştahı destekleyebileceği belirtiliyor.