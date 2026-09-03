Bitcoin 80 bin dolar eşiğini aşmakta zorlanıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Bitcoin, Asya işlemlerinde yükselmesine rağmen 77 bin dolar civarında kalmayı sürdürdü. Bitcoin yüzde 0,3 artışla 77.616 dolardan işlem görürken, yüksek tahvil getirileri ve faiz beklentileri 80 bin dolar seviyesinin aşılmasını zorlaştırdı.

Kripto para piyasaları analiz platformu Glassnode, ülke tahvili getirilerinin mevcut döngünün yeni zirvelerine ulaşması ve borsa yatırım fonlarındaki işlem hacminin düşük kalmasıyla piyasanın belirgin bir işlem aralığına yerleştiğini bildirdi.

Bitcoin, ağustos ortasındaki kısa pozisyon sıkışması ve kısa süreli iyimserlik dalgasıyla 80 bin doların üzerine çıktı. Glassnode'a göre bu seviyenin ardından düzenli satışlarla karşılaşan Bitcoin yönünü aşağı çevirdi ve uzun pozisyonlarda art arda tasfiyeler yaşandı.

Gözler istihdam verisinde

Coin Bureau Kurucusu ve Varlıklar Arası Analisti Nic Puckrin, cuma günü açıklanacak istihdam raporunun bir sonraki fiyat hareketini tetikleyebileceğini söyledi.

Puckrin, iş gücü piyasasının güçlü görünmesi halinde faiz artışı endişelerinin doğrulanacağını, bunun da Bitcoin açısından olumsuz olma eğiliminde olduğunu belirtti.