Bitcoin 80 bin dolar eşiğinin altında seyrediyor

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Bitcoin, Asya işlemlerinde yükselerek son ayların en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu ancak 80 bin dolar eşiğini yeniden aşamadı.ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişelerin doları baskılaması ve tahvil piyasalarındaki dalgalanmanın sürmesi, kripto varlıklara yönelimi destekliyor.

Bitcoin, dün 80 bin doların üzerinden gelen satışların ardından bu sabah dünkü kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 78 bin 851,76 dolar seviyesinde.

Kısa pozisyonlarda yüksek miktarda tasfiye

Bitcoin'deki son yükseliş, vadeli piyasalarda yüksek miktarda kısa pozisyon tasfiyesini de beraberinde getirdi.

Kudo.com'dan Konstantinos Chrysikos, yatırımcıların dünyanın en büyük Bitcoin rezervi tutan şirketlerinden Strategy'nin adımlarını da yakından izlediğini belirtti.

Strategy'nin Bitcoin alımlarına ara verdiğini hatırlatan Chrysikos, şirketin yeniden birikime başlamasının kripto parayı yeni zirvelere taşıyabilecek önemli bir katalizör olabileceğini söyledi.

Piyasaların odağında ABD verileri

Piyasaların odağında ayrıca ABD'den açıklanacak PCE enflasyonu ve büyüme verileri bulunuyor.

Verilerin Fed'in faiz görünümüne ilişkin beklentileri değiştirebileceği belirtilirken, piyasalar şu anda yıl sonuna doğru bir faiz artışı ihtimalini fiyatlıyor.

Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçların da genel risk iştahı üzerinden Bitcoin'i etkileyebileceği değerlendiriliyor. Güçlü bilanço teknoloji hisselerinde ve riskli varlıklarda alımları destekleyebilirken, zayıf sonuçlar kripto piyasasında da satış baskısını artırabilir.