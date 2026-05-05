Bitcoin 85 bin dolara mı gidiyor?

Bitcoin madenciliğinde artan karlılık ve ETF’lere yoğun girişler, madenci satışlarının BTC fiyatını sınırlayabileceğine yönelik yatırımcı endişelerini yatıştırdı.

Cointelegraph’ın aktardığında göre, yatırımcı ilgisi zorlanan altcoin sektörlerinden uzaklaşırken, Bitcoin’in baskısı Temmuz 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, pazartesi günü üç ay sonra ilk kez 80 bin dolara yükselerek kaldıraçlı kısa (satış) vadeli işlem sözleşmelerinde 270 milyon dolarlık çıkışı tetikledi. Bitcoin’deki bu olumlu ivme, teknoloji hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasıyla aynı döneme denk gelirken, genel olarak risk iştahının arttığı bir ortama işaret etti. Şu anda üç temel gösterge, Bitcoin’de yükseliş ivmesinin devam edebileceğine işaret ediyor.

Zirveden uzakta

Bitcoin’in fiyat hareketi, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi ile korelasyonunu korudu. Ancak ABD borsası tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşırken, Bitcoin Ekim 2025’te gördüğü 126.200 dolarlık zirvenin yüzde 36 altında bulunuyor.

Bitcoin madencilerinin karlılığı da arttı. 1 petahash/saniye için beklenen günlük getiri, 30 Ocak’tan bu yana görülmeyen bir seviye olan 37 dolara yükseldi. Bu değişim kritik önem taşıyor çünkü toplam hash oranı (madencilik donanımlarının saniyede gerçekleştirebildiği şifreli hesaplama işlem sayısını gösteren, ağın işlem gücünü ve güvenliğini ölçen birim) son çeyrekte yüzde 13 düştü. Borsaya kote büyük madencilik şirketleri, borçlarını azaltmak ve yapay zekâ veri merkezi yatırımlarını desteklemek için yakın zamanda Bitcoin hazinelerini nakde çevirdi.

ABD’de listelenen spot borsa yatırım fonlarına (ETF) cuma günü gerçekleşen 630 milyon dolarlık güçlü net girişler, muhtemelen iyileşen piyasa havasına katkı sağladı. Teknoloji hisseleriyle yüksek korelasyona rağmen, artan madencilik karlılığı, altcoin'lere karşı güçlenen dominans ve Bitcoin opsiyon verileri dikkate alındığında Bitcoin’in 85 bin dolara giden yolu geçerliliğini koruyor.