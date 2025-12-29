Bitcoin 90 bin doların üzerinde tutunamıyor
Bitcoin, günün erken saatlerinde 90 bin doların üzerini görürken, sonrasında geriledi.
Bitcoin erken saatlerde 90 bin doların üzerinin görülmesinin ardından gerilerken, günün ilk yarısında düne göre yüzde 2’nin üzerinde artışla 89.500 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.
Sonrasında düşüşe geçerek 87.280 seviyelerine kadar geriledi.
Kripto para piyasasının hakimi Bitcoin, ekim ayında ulaştığı 126.223 dolarlık rekor seviyeden bu yana ciddi değer kaybı yaşarken, son haftalarda 90.000 doların üzerinde kalmayı başaramadı.
Bitcoin yılbaşından bu yana yüzde 6,5 seviyesinde düşüşle işlem görüyor.
Yılın ilk dönemindeki güçlü performans, Başkan Trump’ın kripto yanlısı politikalarına yönelik iyimserlikle desteklenmişti. Ancak son aylarda kâr realizasyonu, riskten kaçış ve beklenenden düşük düzenleyici ivme fiyatlarda sert geri çekilmeye yol açtı.
Piyasa analistleri, Bitcoin’in anlamlı bir toparlanma için güçlü katalizörlere ihtiyaç duyduğunu, mevcut seviyelerde dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor.