Bitcoin 97 bin doların altına düştü

Daha küçük kripto para Ether yaklaşık yüzde 12 düştü ve Kasım ayının başlarında görülen seviyelere geri döndü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararı, küresel ticaret dengelerini sarstı. Trump'ın vergi kararı finansal piyasalarda da sert dalgalanmalara neden oldu. Yeni ticaret savaşı endişesi, yüksek enflasyon kaygılarını körüklerken, kripto para piyasasında da sert düşüşler yaşandı.