  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştü
Takip Et

Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştü

Bitcoin, Trump'ın Xi görüşmesiyle ilgili verdiği karışık sinyaller nedeniyle düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştü
Takip Et

Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın Çin lideri Xi Jinping ile Güney Kore'de gerçekleşmesi beklenen görüşmesine ilişkin karışık sinyaller vermesinin ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla düştü.

Trump salı günü, Xi ile "iyi bir anlaşma" yapmayı beklediğini söyledi ancak görüşmelerin gerçekleşmeyebileceğini kabul etti. Liderlerin bu ayın ilerleyen günlerinde görüşmesi bekleniyor.

Trump bu ayın başlarında Çin mallarına yüzde 100 ek tarife tehdidinde bulunmuştu ve bu durum 19 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonu silen bir kripto para satışını tetiklemişti.

Bitcoin yüzde 2,36 düşerek 108.305 dolara geriledi. Bitcoin, 6 Ekim tarihinde 126.223 dolarla rekor zirve yaptıktan sonra geri çekilme yaşıyor.

ABD'li finans devi altında tavsiyesini geri çekti: EndişeliyizABD'li finans devi altında tavsiyesini geri çekti: EndişeliyizAltın Haberleri

 

Kripto Para
BlackRock, büyük Bitcoin yatırımcılarının servetlerini Wall Street’e taşıyor!
BlackRock, büyük Bitcoin yatırımcılarının servetlerini Wall Street’e taşıyor!
Bitcoin, ABD enflasyon verisi öncesi temkinli: Piyasa ne bekliyor?
Bitcoin, ABD enflasyon verisi öncesi temkinli: Piyasa ne bekliyor?
Bitcoin, risk iştahındaki iyileşme ile yükseldi
Bitcoin, risk iştahındaki iyileşme ile yükseldi
MrBeast'ten yeni hamle: Kripto para girişimi kuruyor
MrBeast'ten yeni hamle: Kripto para girişimi kuruyor
Bitcoin fiyatları 4 ayın dibinde!
Bitcoin fiyatları 4 ayın dibinde!
Binance’tan kripto piyasasına 400 milyon dolarlık destek
Binance’tan kripto piyasasına 400 milyon dolarlık destek