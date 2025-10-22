Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştü

Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın Çin lideri Xi Jinping ile Güney Kore'de gerçekleşmesi beklenen görüşmesine ilişkin karışık sinyaller vermesinin ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla düştü.

Trump salı günü, Xi ile "iyi bir anlaşma" yapmayı beklediğini söyledi ancak görüşmelerin gerçekleşmeyebileceğini kabul etti. Liderlerin bu ayın ilerleyen günlerinde görüşmesi bekleniyor.

Trump bu ayın başlarında Çin mallarına yüzde 100 ek tarife tehdidinde bulunmuştu ve bu durum 19 milyar doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonu silen bir kripto para satışını tetiklemişti.

Bitcoin yüzde 2,36 düşerek 108.305 dolara geriledi. Bitcoin, 6 Ekim tarihinde 126.223 dolarla rekor zirve yaptıktan sonra geri çekilme yaşıyor.