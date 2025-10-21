Bitcoin, ABD enflasyon verisi öncesi temkinli: Piyasa ne bekliyor?

ABD'nin 1 Ekim hükümet kapanmasından bu yana açıklanacak ilk enflasyon verisi öncesinde Bitcoin hazırlık yapıyor. Analistler ılımlı bir piyasa tepkisi bekliyor. Cuma günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed'in gelecek haftaki faiz kararını etkileyecek.

Bitcoin, bu sabah yüzde 3,3 düşüşle yüzde 107 bin 871 dolardan işlem gördü.

HashKey Group'tan Tim Sun, istihdamın yavaşlaması ve talebin ılımlılaşmasını göstererek, hafif bir TÜFE artışının bile piyasa beklentilerini önemli ölçüde değiştirmesinin olası olmadığını belirtti.

Sun, mütevazı bir artış veya yatay seyrin, kademeli enflasyon kontrolünün sinyalini vereceğini ve piyasaları bozmasının olası olmadığını, dikkatlerin gümrük tarifeleri ve ticaret politikası belirsizliği üzerinde kaldığını kaydetti.

Caladan'dan Derek Lim de aynı şekilde, enflasyonun tahminlerle uyumlu olması durumunda ılımlı bir piyasa tepkisi bekliyor.

Piyasada genel beklenti, temel enflasyonun yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükselmesini öngörürken, kripto tabanlı veri sağlayıcı Truflation yüzde 2,28 tahmininde bulundu.