Bitcoin, ABD-İran ateşkesindeki kırılganlık endişesiyle geriledi

Bitcoin, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesin sarsılma işaretleri vermesi üzerine değer kaybetti. İran'ın Körfez'deki Arap ülkelerine ve İsrail'e yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını sürdürmesi, İsrail'in ise Lübnan'a yönelik operasyonlarına devam etmesi piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Öte yandan İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısını kısıtlayacağını ve kripto para birimi ya da Çin yuanı cinsinden geçiş ücreti alacağını arabuluculara bildirdi.

21Shares stratejisti Matt Mena bir notunda, ateşkesin bozulması halinde Bitcoin'in 66.000 dolara gerileyebileceğini öngördü. Çatışmanın sona ermesi ve Bitcoin'in 72.000-73.000 dolarlık direnç bölgesini aşması durumunda ise fiyatın 75.000 dolara yükselebileceğini belirtti.

Bitcoin, çarşamba günü ulaştığı üç haftalık zirve olan 72.812 dolardan geri çekilerek yüzde 0,45düşüşle 71.055 dolardan işlem görüyor. Ethereum da yüzde 1,13 düşüşle 2185.03 dolarda seyrediyor.