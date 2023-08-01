Bitcoin altı haftanın dibinde

Kripto para ve blok zincir şirketlerinin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde düşerken, kripto ticaret platformu Curve Finance'in hacklenmesinin ardından bitcoin fiyatları altı haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’de kayıp öğleden sonra seansında yaklaşık %2’yi aşan kayıpla 28.870 dolara geriledi.

Curve Finance’te kayıplar 40 milyon doları aştı

Curve Finance, Pazar günü eskiden Twitter olarak bilinen mesajlaşma platformu X'te yayınlanan bir hack saldırısının kurbanı oldu. Basında çıkan haberlere göre kayıpların 40 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kripto borsası Coinbase'in hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %3,1 ve blok zincir çiftliği operatörü Bitfarms hisseleri ise %1,1 değer kaybetti.

Riot Platforms, Marathon Digital ve Kanadalı Hut 8 Mining'in ABD'de listelenen hisseleri de dahil olmak üzere kripto madencileri %3 ila %3,35 arasında kayıp yaşadı.

Kripto endüstrisi, sektörün en büyük iki oyuncusu olan Binance ve Coinbase'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ateşi altında olduğu çok önemli bir noktada bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları da kripto gibi riskli varlıklar üzerinde fiyat baskısı oluşturuyor.