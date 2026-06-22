Bitcoin Asya islemlerinde yükseldi

Kripto para araştırma şirketi Ecoinometrics, Bitcoin'in 1 ay süren düşüşün ardından dengelenmeye başladığını belirtti. Şirkete göre panik satış dönemi büyük ölçüde sona ererken, borsa yatırım fonlarından çıkışlar artık hızlanmıyor.

Piyasalardaki genel risk iştahının hâlâ net pozitif olduğu ve yatırımcıların savunma amaçlı varlıklar yerine büyüme odaklı varlıkları tercih etmeyi sürdürdüğü ifade edildi. Ancak sermayenin Bitcoin yerine giderek daha fazla tahvillere ve büyüme hisselerine yöneldiği kaydedildi.

Geçen yıla kıyasla piyasada daha az likidite bulunduğuna dikkat çeken Ecoinometrics, yapay zekâ bağlantılı yatırım temalarının şu anda Bitcoin'e yönelik yatırım tezinden daha somut görüldüğünü bildirdi.

Şirket, Bitcoin'in yeniden sermaye çekmeye başlamaması hâlinde yalnızca fiyat istikrarının kalıcı bir toparlanma için yeterli olmayacağını değerlendirdi.