Bitcoin Asya işlemlerinde yükselirken satış baskısı endişeleri sürüyor

Bitcoin, Asya piyasalarındaki erken işlemlerde sınırlı yükseliş kaydetti. Julius Baer'dan Carsten Menke, Bitcoin işlemlerindeki oynaklığın yüksek kalmasını beklediğini belirtti.

Menke, fiyatların baskı altında kalmaya devam etmesiyle yatırımcıların Bitcoin'i elde tutma konusundaki kararlılığının zayıfladığına dikkat çekti.

Piyasalarda ayrıca, Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi olan Strategy'nin nakit artırmayı planladığını açıklamasının ardından olası satışlara ilişkin endişeler öne çıktı. Menke, bu tür şirketlerin zorunlu satışlarının genel olarak dijital varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu, ancak piyasaların şu aşamada bu ihtimali fiyatlamadığını ifade etti.

Devam eden Bitcoin ETF çıkışları da yatırımcıların Bitcoin performansına yönelik memnuniyetsizliğinin arttığına işaret ediyor. ABD'de olası faiz artışları ve doların güçlenebileceğine ilişkin endişeler de kripto para piyasası üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bitcoin bu sabah yüzde 1,3 artışla 60859,82 dolar seviyesinden işlem görüyor.