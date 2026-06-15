Bitcoin barış anlaşmasıyla yükseldi

Bitcoin, ABD ile İran arasında geçici barış anlaşmasına varılmasının ardından yükseldi. Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ve Körfez'den enerji akışının başlamasının önünü açması, kripto para piyasalarında risk iştahını destekledi.

Bitcoin 65.940,70 dolara kadar yükselişin ardından düne göre yüzde 2,65 artışla 65.661,46 dolardan işlem görüyor

Apollo Crypto Portföy Yöneticisi Pratik Kala, Bitcoin için izlenmesi gereken kritik seviyenin 67 bin dolar olduğunu belirtti. Kala, işlem hacimleri ile önemli hareketli ortalamalar dahil çeşitli teknik göstergelerin bu seviyede birleştiğini ifade etti.

Bitcoin'in en büyük kurumsal alıcısı olan Strategy'nin ay başında varlıklarının bir bölümünü satmasına ilişkin risklerin tamamen ortadan kalkmadığı belirtildi. Ancak yatırımcıların, ateşkes anlaşmasının etkisiyle bu riski şimdilik göz ardı ettiği kaydedildi.