Bitcoin bir haftanın en düşük seviyesini gördü

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Bitcoin, gece işlemlerinde bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından zayıf seyrini sürdürdü. Dolar, ABD Hazine tahvili faizleri ve Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş, kripto para üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasaların odağında Fed'in eylül toplantısına ilişkin bugün TSİ 21.00'de açıklanacak tutanaklar bulunuyor.

Bitcoin şu sıralarda yüzde 1,86 kayıpla 84 bin 103,94 dolar seviyesinde.

Piyasaların gözü Fed'in mesajlarında

Nexo'dan Iliya Kalchev, Fed'in ilave sıkılaşmaya ilişkin ihtiyatlı bir ton kullanmasının, piyasanın 28 Ekim toplantısı için fiyatladığı faizlerin sabit tutulması beklentisini güçlendireceğini belirtti.

Kalchev'e göre, daha şahin bir ton ise daha erken bir faiz artışı ihtimalini yükseltebilir. Fed tutanaklarının yanı sıra tahvil faizleri ve ETF para akımları Bitcoin'in yönü açısından belirleyici olacak.

Bitcoin ETF'lerine para girişi sürdü

SoSoValue verilerine göre, ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri 6 Ekim'de net 119 milyon dolar giriş kaydetti.

BlackRock'ın IBIT fonu 122 milyon dolarlık girişle öne çıktı.

Spot Ether ETF'lerinde ise ters yönde hareket görüldü. Fonlardan toplam 202 milyon dolar net çıkış gerçekleşirken, çıkışın tamamı BlackRock'ın ETHA fonundan kaynaklandı.