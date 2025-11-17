  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin, bu yılki kazançlarını geri verdi! İşte son durum
Takip Et

Bitcoin, bu yılki kazançlarını geri verdi! İşte son durum

Yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 30 kazandıran Bitcoin fiyatları, bütün kazanımlarını geri verirken; 6,5 ayın en düşük seviyesinden toparlanmaya çalışıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bitcoin, bu yılki kazançlarını geri verdi! İşte son durum
Takip Et

Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde 6,5 ayın en düşük seviyesi olan 92.988 doları gördükten sonra toparlanma çabasında ilerliyor.

Risk iştahı zayıf kalırken, geçen hafta teknoloji hisselerinde değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentilerin azalması risk algısını olumsuz etkiledi.

Yatırımcılar şimdi, hükümetin yeniden açılmasının ardından akmaya başlayacak resmi veri akışına hazırlanıyor. Geciken eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporunun perşembe günü yayımlanması bekleniyor.

LSEG verilerine göre Bitcoin, gece yaşanan sert düşüş sonrası bu sabah 95.904 dolara toparlandı. Ancak, saat 11.41 itibarıyla yüzde 1,43 artışla 95.622 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcının altın mevduatı yüzde 100 arttı! En büyük yükseliş hangi ilde?Yatırımcının altın mevduatı yüzde 100 arttı! En büyük yükseliş hangi ilde?Finans

 

Kripto Para
Bitcoin yılbaşından bu yana elde ettiği kazançları sildi: CoinTR CEO'su Eşelioğlu değerlendirdi
Bitcoin yılbaşından bu yana elde ettiği kazançları sildi: CoinTR CEO'su Eşelioğlu değerlendirdi
Kripto piyasasında 1,2 trilyon dolar kayboldu!
Kripto piyasasında 1,2 trilyon dolar kayboldu!
Trump döneminde SEC kriptoya alan açıyor
Trump döneminde SEC kriptoya alan açıyor
Bitcoin'de sert kayıp: 7 ayın en düşük seviyelerine geriledi
Bitcoin'de sert kayıp: 7 ayın en düşük seviyelerine geriledi
ECB'nin stablecoin endişeleri “abartılı” olabilir
ECB'nin stablecoin endişeleri “abartılı” olabilir
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyelerine yaklaştı