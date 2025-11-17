Bitcoin, bu yılki kazançlarını geri verdi! İşte son durum
Yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 30 kazandıran Bitcoin fiyatları, bütün kazanımlarını geri verirken; 6,5 ayın en düşük seviyesinden toparlanmaya çalışıyor.
Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde 6,5 ayın en düşük seviyesi olan 92.988 doları gördükten sonra toparlanma çabasında ilerliyor.
Risk iştahı zayıf kalırken, geçen hafta teknoloji hisselerinde değerleme endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentilerin azalması risk algısını olumsuz etkiledi.
Yatırımcılar şimdi, hükümetin yeniden açılmasının ardından akmaya başlayacak resmi veri akışına hazırlanıyor. Geciken eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporunun perşembe günü yayımlanması bekleniyor.
LSEG verilerine göre Bitcoin, gece yaşanan sert düşüş sonrası bu sabah 95.904 dolara toparlandı. Ancak, saat 11.41 itibarıyla yüzde 1,43 artışla 95.622 dolar seviyesinde işlem görüyor.