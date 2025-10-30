Bitcoin düşüş trendinde: 2019’dan bu yana bir ilk yaşanabilir

Kripto para birimi Bitcoin, 6 Ekim’de 126 bin 272 dolar zirvesini test ettikten sonra düşüş trendinde hareket ederek, yatırımcısının beklentisini karşılamadı.

Son olarak FED’in dünkü faiz indiriminin ardından “aralık ayında indirim beklentilerine dair net sinyal vermemesi” piyasada moralleri bozdu. BTC fiyatı günlük bazda %-2,56 değer kaybederek 110 bin dolar sınırından kapanış yaptı. BTC’de ayın son işlem gününde ise sabah saatlerinde sınırlı tepki alımları ile 110 bin 800 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Eylülde 112 bin 700 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı, ekimin tamamlanmasına 2 gün kala, aylık bazda %-2,90 civarında düşüşle yoluna devam ediyor. Bu ayki kapanış 112 bin 700 doların altında kalırsa, BTC fiyatı, 2019 yılından bu yana ilk defa ekimde düşüş yaşamış olacak.

BTC’de ekim ayı performansları

Bitcoin’de 2019 yılından bu yana ekim ayları pozitif geçerken, söz konusu dönemlerde gerçekleşen primler şöyle:

-2019 Ekim: %10,26

-2020Ekim: %28,19

-2021 Ekim: %39,98

-2022 Ekim: %5,52

-2023 Ekim: %28,54

-2024 Ekim: %10,95

Dikkat çeken para çıkışı

Bu arada dünkü işlemlerde ABD’li borsa yatırım fonların kanalıyla Bitcoin’de dikkat çeken bir para çıkışı da gözlemlendi. ABD’li ETF’ler tarafından dün BTC’de -382,6 milyon dolarlık satış yapıldı. Türkiye'de yer alan habere göre bu satış, aynı zamanda 17 Ekim sonrası işlemlerde en büyük para çıkışı olarak da kayıtlara geçti.