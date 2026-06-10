Bitcoin ETF çıkışları ve güçlü dolar baskısıyla geriledi

Sygnum Bank Yatırım Stratejisti Can-Luca Köymen, Bitcoin'in son haftadaki zayıf performansında sert ETF çıkışlarının etkili olduğunu belirtti. Köymen'e göre bu çıkışlar, makroekonomik riskten kaçınma eğilimi ile önceki kazançların ardından kâr realizasyonunun birleşimini yansıtıyor.

Bitcoin ayrıca güçlü dolar, yükselen ABD Hazine tahvili faizleri ve Orta Doğu'daki ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlik nedeniyle baskı altında kaldı.

Sygnum, Bitcoin'in kısa vadeli korunma rolünün zayıfladığını ancak son düşüşün kripto paranın portföylerdeki daha geniş değerini geçersiz kılmadığını değerlendiriyor.

Köymen, Bitcoin ETF akışlarındaki son zayıflığın kurumsal talepte yapısal bir bozulmadan çok kısa vadeli pozisyon ayarlaması olduğunu ifade etti.

Köymen'e göre makroekonomik ve jeopolitik koşullar istikrar kazanırsa Bitcoin akışları hızlı şekilde toparlanabilir.