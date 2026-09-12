Bitcoin ETF'lerinde çıkış serisi dördüncü güne uzadı

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ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinden 11 Eylül'de toplam 13,29 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Böylece Bitcoin ETF'lerinde net para çıkışı üst üste dördüncü güne taşındı.

SoSoValue verilerine göre Bitcoin ETF'lerinin kümülatif net girişi 55,15 milyar dolar, toplam net varlıkları ise 97,58 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Morgan Stanley fonu pozitif ayrıştı

Spot Bitcoin ETF'leri arasında Morgan Stanley'nin MSBT fonu 3,76 milyon dolarla günün en yüksek net girişini kaydetti.

BlackRock'ın IBIT fonunda ise aynı gün 19,23 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Fonun toplam net varlıkları 60,60 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ethereum ETF'lerine 216 milyon dolarlık giriş

Bitcoin ETF'lerindeki çıkışın aksine spot Ethereum ETF'lerinde güçlü para girişi görüldü. 11 Eylül'de toplam net giriş 216,41 milyon dolar oldu.

Ethereum ETF'lerinin kümülatif net girişi 13,39 milyar dolara, toplam net varlıkları ise 16,31 milyar dolara ulaştı.

Günlük girişlerde BlackRock'ın ETHA fonu 148,82 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. ETHA'nın toplam net varlıkları 9,11 milyar dolar seviyesinde bulunurken, fonun günlük işlem değeri 1,89 milyar dolar olarak kaydedildi.