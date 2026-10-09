Bitcoin ETF'lerinde para çıkışı dün de devam etti

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Bir önceki işlem gününde kaydedilen 484,9 milyon dolarlık net para çıkışının ardından gelen bu hareketle birlikte, son beş işlem günündeki kümülatif net çıkış 510,1 milyon dolara ulaştı.

Fon bazlı hareketlerde en yüksek itfa, 197,1 milyon dolarlık net çıkış ile Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund tarafında izlendi. Aynı seansta ARK 21Shares Bitcoin ETF'den 20,3 milyon dolar, Bitwise Bitcoin ETF'den ise 17,7 milyon dolar çekildi.

Kısa vadeli çıkış baskısına rağmen, spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürüldüğü tarihten bu yana biriken toplam net fon akışı 57 milyar 157 milyon dolar seviyesindeki gücünü koruyor.