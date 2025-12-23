Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor, ETH ETF'lerinden çıkış ise sona erdi

Farside verilerine göre, ABD spot Bitcoin ETF’leri dün toplam 142,2 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. En yüksek çıkış 35,5 milyon dolar ile Bitwise’ın BITB fonunda görülürken, VanEck’in HODL fonundan 33,6 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonundan ise 29 milyon dolar çekildi.

Gün içinde Bitcoin ETF’leri arasında net giriş kaydeden tek fon BlackRock’ın IBIT ürünü oldu. IBIT’e yönelen giriş 6 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Öte yandan, spot Ethereum ETF’leri yedi gündür süren çıkış serisini kırarak yeniden artıya geçti. Dün Ethereum ETF’lerine toplam 84,6 milyon dolarlık net giriş oldu. Alımların büyük bölümü Grayscale fonlarından geldi. Grayscale’in ETHE fonu 53,7 milyon dolarlık giriş kaydederken, şirketin diğer bir Ethereum ürünü de 30,9 milyon dolarlık yatırım çekti.