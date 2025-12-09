Bitcoin ETF’lerinden çıkış yapanlar hangi kripto varlıklara geçti?

SoSoValue'a göre, 8 Aralık tarihinde ABD spot Bitcoin ETF'leri, BlackRock'un IBIT'inin tek günlük 28,76 milyon dolarlık girişle lider olmasına rağmen, 60,48 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. En büyük çıkış 44,03 milyon dolar ile Grayscale'in GBTC'sinden gerçekleşti.

Fidelity'nin FBTC'sinden de39,44 milyon dolar çıktı.

Spot Ethereum ETF'lerine ise 35,49 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. En yüksek giriş 23,66 milyon dolar ile BlackRock'ın ETHA'sına oldu.

Spot Solana ETF'leri 1,18 milyon dolarlık ve spot XRP ETF'leri 38,04 milyon dolarlık net giriş kaydetti.