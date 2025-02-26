Bitcoin ETF'lerinden rekor çıkış!

Bitcoin ETF’lerinden en büyük günlük çıkış yaşandı. Bloomberg'in verilerine göre Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), 344,7 milyon dolarla ETF’nin tarihindeki en büyük çıkışı kaydetti. Onu 164,4 milyon dolarla iShares Bitcoin Trust ETF izledi.

Yatırımcıların belirsizlik karşısında riskli varlıklardan uzak durmasıyla birlikte Bitcoin'de yaşanan düşüş çıkışları tetikledi.

Bitcoin fonları art arda altı gün boyunca yaklaşık 2,1 milyar dolar kaybetti; bu, geçen Haziran'dan bu yana en uzun soluklu çıkış oldu.

Bitcoin 85 bin doların altında

Bu yılın başlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan kripto para birimi, bu hafta düşüşe geçti ve Kasım ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bitcoin bugün de düşüşünü sürdürerek 85 bin doların altında işlem görüyor.

Standard Chartered'ın küresel dijital varlıklar birimi müdürü Geoff Kendrick, bitcoin'in daha da düşük bir seviyede (80.000 dolar civarında) işlem göreceğini öngördü ve ‘dipten alım yapacağını’ belirtti.

FRNT Financial Inc.'in CEO'su ve kurucu ortağı Stephane Ouellette'e göre, genellikle paniğe kapılma ihtimalinin daha yüksek olan, kripto arenasında daha yeni olan yatırımcılar çıkışlara neden olmuş olabilir.