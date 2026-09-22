Bitcoin ETF'lerine yatırımcı akını: Günlük giriş 1 milyar dolarlık giriş

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ABD'de işlem gören spot kripto para ETF'lerine yatırımcı ilgisi 21 Eylül'de güçlü seyretti. Spot Bitcoin ETF'leri yaklaşık 1 milyar dolar, spot Ether ETF'leri ise yaklaşık 270 milyon dolar net giriş kaydetti.

Spot Bitcoin ETF'lerine günlük net giriş 998,95 milyon dolar olurken, fonların başlangıçtan bu yana kümülatif net girişi 56,16 milyar dolara ulaştı. Günlük işlem hacmi 4,57 milyar dolar, toplam net varlık büyüklüğü ise 110,14 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin ETF'lerinin varlıkları, Bitcoin'in toplam piyasa değerinin yüzde 6,30'una karşılık geldi.

Bitcoin ETF'lerinde BlackRock öne çıktı

Günlük girişlerde BlackRock'ın IBIT fonu 381,37 milyon dolarla öne çıktı. ARK 21Shares Bitcoin ETF 289,12 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonu ise 238,84 milyon dolar net giriş kaydetti.

Bitwise'ın BITB fonuna 21,56 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Trust'a 3,34 milyon dolar ve Grayscale Bitcoin Mini Trust'a 3,06 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Ether ETF'lerine yaklaşık 270 milyon dolar aktı

Spot Ether ETF'lerinde de güçlü fon akışı izlendi. 21 Eylül'de toplam net giriş 269,98 milyon dolar olurken, kümülatif net giriş 13,52 milyar dolara yükseldi.

Günlük işlem hacmi 1,16 milyar dolar, toplam net varlık büyüklüğü ise 17,82 milyar dolar olarak kaydedildi. Ether ETF'lerinin varlıkları, Ethereum'un toplam piyasa değerinin yüzde 5,24'üne karşılık geldi.

Ether tarafında en yüksek giriş ETHA'ya

BlackRock'ın ETHA fonu 110,06 milyon dolarlık girişle ilk sırada yer aldı. Fidelity Ethereum Fund'a 72,96 milyon dolar, Grayscale Ethereum Mini Trust'a 59,30 milyon dolar ve BlackRock'ın ETHB fonuna 12,80 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Bitwise Ethereum ETF 4,35 milyon dolar, Grayscale Ethereum Trust 4,88 milyon dolar, 21Shares Ethereum ETF 4,14 milyon dolar ve Morgan Stanley Ethereum Trust 1,49 milyon dolar giriş kaydetti.

VanEck ve Franklin'in Ether ETF'lerinde ise günlük net giriş gerçekleşmedi.