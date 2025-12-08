  1. Ekonomim
Bitcoin, Fed beklentileriyle yükseliyor

Bitcoin fiyatı, ABD Merkez Bankası’ndan bu Çarşamba bir faiz indirimi beklentisiyle artıyor.

Risk iştahının güçlenmesi kripto varlıkları desteklerken, Jefferies ekonomisti Mohit Kumar bu hafta bir indirim beklediklerini, ancak sonraki adımların tamamen verilere bağlı olacağını belirtti.

Kumar’a göre en büyük risk, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 2026 için faiz indirimlerinin hızının yavaşlayabileceğine dair bir mesaj vermesi. Özellikle karışık gelen işgücü piyasası verilerinin, faiz indirimlerinin art arda devamı için güçlü bir gerekçe sunmadığına dikkat çekti.

Bitcoin yüzde 2 artışla 92.068,58 dolardan işlem görüyor.

