Bitcoin, Fed kararı öncesinde sınırlı yükseldi

Fed’in faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, piyasa katılımcıları olası yeni faiz indirimlerinin zamanlamasına dair verilecek sinyallere odaklanıyor.

Bitcoin, hafta başında gördüğü beş haftanın en düşük seviyesinden kademeli olarak uzaklaşsa da son dönemdeki işlem aralığı içinde kalmayı sürdürüyor.

Saxo analistleri yayımladıkları notta, "Fiyat hareketleri, hızlanmadan ziyade kazanımların sindirildiği bir piyasaya işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, "İstikrarlı fiyatlar ancak temkinli akımlar, yatırımcıların pozisyonlarını korurken özellikle Çarşamba günkü Fed kararına bağlı makro sinyallere duyarlı kaldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Analistlere göre kripto paralar, son dönemde risk iştahındaki değişimlere daha duyarlı tepki veriyor. Bitcoin, bu çerçevede yüzde 0,36 artışla 89.291 dolar seviyesine yükseldi. Ethereum da yüzde 0,27 artışla 3020,30 dolarda.