Bitcoin, Fed toplantısı yaklaşırken bir miktar toparlandı

Bitcoin, gece saatlerinde son beş haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra toparlandı. Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı ile hafta boyunca açıklanacak büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına odaklandı.

Piyasalarda Fed’in faiz oranlarını sabit bırakması beklenirken, olası gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin verilecek sinyaller yakından izleniyor. Trump’ın da önümüzdeki günlerde yeni Fed Başkanı adayını açıklamasının beklendiği belirtildi.

Bu hafta teknoloji tarafında Tesla, Microsoft ve Meta çarşamba günü, Apple ise perşembe günü finansal sonuçlarını açıklayacak. Öte yandan, ABD’de yeni bir hükümet kapanması riski ve ABD ile Japon yetkililerin yeni müdahalelerle yeni destekleyebileceğine yönelik beklentiler de piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin bugün 88.224,91 dolar seviyesine yükseldi. Kripto para, 86.021 dolara kadar gerilemişti. Şu sıralarda ise yüzde 1,9 artışla 88110,99 dolardan işlem görüyor.