Bitcoin, Fed'in beklenen faiz indirimi öncesinde değer kazandı

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 2,5 artarak 92.700 dolara yükseldi. Bitcoin, pazar günü önemli 90.000 dolar seviyesinin üzerine kesin bir şekilde çıkmayı başardı, ancak Ekim ayında kaydettiği rekor seviyenin hala üçte birinden fazla aşağıda işlem görüyor.

Yatırım platformu Investtech'in teknik analizine göre, "Bitcoin kısa vadede düşen bir trend kanalının tavanını kırdı. Kripto paranın 84.000 dolar seviyesinde destek, 107.000 dolar seviyesinde ise direnç noktası bulunuyor. Para birimi, kısa vadede teknik olarak hafif negatif olarak değerlendiriliyor.

Dolayısıyla Bitcoin'i ve daha geniş risk iştahını destekleyecek borçlanma maliyetlerindeki daha fazla düşüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Bitcoin olumsuz etkilenebilir

Powell'ın açıklamaları veya Fed'in ekonomi projeksiyonları özeti, 2026'da fazla faiz indirimi yapmayacak veya hiç yapmayacak bir merkez bankası portresi çizerse, önde gelen risk varlıklarından biri olarak Bitcoin bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Kripto para tüccarları bu olumsuz ihtimale hazırlanıyor olabilir. Bitcoin opsiyon piyasasındaki kanıtlar, fiyat düşüşüne yönelik hazırlıklarla birlikte ayı piyasası eğilimine işaret ediyor.

Altcoinler de canlandı

Deribit borsasındaki açık pozisyon seviyelerine dayanarak, perşembe gününe kadar Bitcoin için 89.000 dolar seviyesinde bir "put" (fiyat düşüşüne yönelik sözleşme) yoğunlaşması bulunuyor. 89.000 dolar seviyesi, perşembe günü sona erecek herhangi bir opsiyonda açık pozisyon bazında en popüler kullanım fiyatı (strike price) konumunda ve Deribit opsiyon piyasasında genel olarak "call" (fiyat artışı beklentisi) sözleşmelerinden daha fazla "put" sözleşmesi bulunuyor.

Bitcoin'in ötesinde, piyasa değeri bakımından ikinci büyük kripto para olan Ethereum yüzde 6,5 sıçrayarak 3.300 doların üzerine çıktı. Daha küçük kripto paralar veya altcoinler de canlı olurken, Ripple yüzde 1, Solana yüzde 4 ve Dogecoin yüzde 4 yükseldi.

Bitcoin, üç haftalık zirvesinden geri çekildi

Yatırımcılar, Fed'in tahminlerinin ve mesajlarının daha fazla faiz indirimi beklentisi konusunda temkinli olabileceğinin farkındalar. Navellier Markets'ten Louis Navellier bir notunda, "Kriptonun toparlanma girişimi engellendi" diyor. Navellier, bir faiz indirimi beklentisinin "İndirimin içeride oldukça tartışmalı olacağı beklentileriyle bulutlandığını" ifade ediyor. Bitcoin, salı günkü üç haftalık zirvesi olan 94.621 dolar seviyesinden geri çekilerek 92.644 dolarda sabit seyrediyor.