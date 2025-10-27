  1. Ekonomim
Bitcoin fiyatı 2,5 haftanın en yüksek seviyesini gördü

ABD-Çin görüşmesinden anlaşma umudu ve Fed’in gevşeme beklentileri, yatırımcı iştahını artırdı. Bitcoin, risk iştahındaki toparlanmayla son 2,5 haftanın zirvesine çıktı.

Bitcoin fiyatı 2,5 haftanın en yüksek seviyesini gördü
Perşembe günü gerçekleşmesi beklenen Trump-Xi buluşmasından ABD-Çin ticaret savaşını sona erdirecek bir anlaşma çıkacağı umutları ve Fed'den daha fazla faiz indirimi beklentileri, Bitcoin fiyatını bugün 2,5 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Bitcoin 116.272,47 dolara kadar çıktı.

Bitcoin fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 1,94 artışla 115.594,36 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para piyasasındaki bu yükseliş, küresel ekonomik gerilimlerin azalma işaretleri göstermesi ve gevşek para politikası beklentileriyle destekleniyor. Yatırımcılar, ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasının risk varlıkları için olumlu bir ortam yaratacağını öngörüyor.

