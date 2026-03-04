Bitcoin fiyatı beklentilerden daha erken dip yapabilir

Bitwise tarafından yayımlanan son piyasa analizine göre, Bitcoin fiyatının döngüsel dip noktasına ulaşması beklenenden daha kısa sürede gerçekleşebilir. Geleneksel dört yıllık döngü çerçevesi, Bitcoin'in Ekim 2025'teki zirvesinden yaklaşık 12 ay sonra, yani 2026'nın sonlarında dip yapacağını öngörse de piyasadaki fikir birliği bu takvimi öne çekebilir.

Bitwise Avrupa Araştırma Başkanı Andre Dragosch, yatırımcılar arasında sekiz aylık bir düşüş sürecinin kaldığına dair beklentinin oldukça yerleştiğini belirtti. Dragosch, bu durumun bir paradoks yarattığını ifade ederek, çok fazla yatırımcının aynı takvim üzerinde hemfikir olmasının, sofistike yatırımcıların kalabalıktan önce pozisyon almasına ve piyasanın beklenenden daha hızlı hareket etmesine neden olabileceğini savundu.

Kripto para birimi Bitcoin, 2009'daki başlangıcından bu yana madenci ödüllerinin yarıya indirildiği halving etkinliklerine bağlı olarak dört yıllık yükseliş ve düşüş döngülerini tutarlı bir şekilde takip etti. Bu patern uyarınca Bitcoin, halvingden 12 ila 18 ay sonra zirveye ulaşıyor ve bir sonraki boğa piyasası başlamadan önce dip noktayı bulması yaklaşık bir yıl sürüyor.

Bu döngünün zirvesi, Bitcoin'in yaklaşık 126.000 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Ekim 2025'te gerçekleşti. Geleneksel çerçeve kullanıldığında dip noktasının Ekim 2026 civarında olması beklense de Bitwise analizi, yatırımcıların bu süreci önceden fiyatlandırmak istemesiyle dibin haziran veya temmuz aylarında oluşabileceği ihtimalini vurguluyor.