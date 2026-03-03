Bitcoin fiyatı, savaşın uzayacağı endişesiyle geriledi

Pazartesi günü kısa süreliğine 70.000 doların üzerine çıkan Bitcoin, Avrupa işlemlerinde %2,3 gerileyerek 67.834 dolara kadar indi.

Kripto piyasasında Ether ve Solana gibi diğer tokenler de değer kaybetti. ABD ve İsrail’in hafta sonu İran’a yönelik bombardıman başlatması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidi yatırımcıları daha güvenli varlıklara yöneltti.

"Rallinin ardından normal bir soğuma dönemi"

Apollo Crypto Araştırma Başkanı Pratik Kala, hareketleri "güçlü hacimlerle yaşanan rallinin ardından normal bir soğuma dönemi" olarak nitelendirdi. Bitcoin’in şubat başından bu yana 65.000-70.000 dolar bandında işlem gördüğünü, bu seviyenin üzerine çıkışların kar realizasyonunu tetiklediğini söyledi.

Trump’ın ABD saldırılarının dört ila beş hafta sürebileceğini açıklaması risk iştahını daha da azalttı. Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, "Dünkü iyimser piyasa tepkisine katılmıyoruz, önümüzdeki günlerde riskli varlıklarda aşağı yönlü hareket bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.