Bitcoin fiyatında geri çekilme devam ediyor: 2030’da 1 milyon dolar olur mu?

Bitcoin fiyatı bu hafta başında keskin bir sıçrama yaparak 108.000 doların üzerinde rekor bir seviyeye ulaşmıştı. Kripto varlık piyasasının lideri, 100 bin doların üzerinde yerini koruyamayınca kar alımlarıyla düşüş sürdü.

Pepperstone'dan Chris Weston, Bitcoin konusunda şimdilik dikkatli olunması gerektiğini söyledi ve “Bu, yakın zamanda fiyatta bir çöküş göreceğimiz anlamına gelmiyor, ancak ivme açıkça hareketten çıktı ve alıcılar bant üzerindeki hakimiyetlerini ve kontrollerini kaybetti” dedi.

Bitcoin yüzde 2 düşüşle 95.354 dolar geriledi. Salı günü 108,379.28 dolar ile zirve yaptı.

ETF'lerden haftalar sonra ilk kez sermaye çıkışı yaşandı

Sosovalue tarafından derlenen verilere göre, Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinden 2 haftadan uzun süredir ilk kez sermaye çıkışı yaşandı

Bitcoin spot ETF'lerinden 19 Aralık'ta toplam 680 milyon dolarlık net çıkış yaşandı; bu, tarihteki en yüksek tek günlük çıkış ve 15 gün içindeki ilk tek günlük net çıkış oldu.

En yüksek çıkış 208,5 milyon dolar ile Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund'dan (FBTC) oldu.

Ethereum spot ETF'si 19 Aralık'ta toplam 60,4677 milyon dolar net çıkış yaşadı ve bu, son 18 gündeki net girişten sonraki ilk net çıkış oldu.

En yüksek çıkış 58,13 milyon dolar ile Grayscale Ethereum Trust'tan(ETHE) gerçekleşti.

Wood: Bitcoin 2030'a kadar 1 milyon doların üzerine çıkabilir

ARK Investment Management LLC'nin kurucusu Cathie Wood, Bitcoin konusundaki aşırı yükseliş görüşünü de yinelediği bir röportajda, Donald Trump'ın seçilmesinin daha önce bürokrasi nedeniyle yavaşlayan özel şirket satın alma dalgasını başlatacağını söyledi.

Wood, Federal Ticaret Komisyonu'ndaki değişikliklerin gizli birleşme ve satın alma talebini ortaya çıkaracağını ve risk sermayedarları için "likidite olayları" yaratacağını söyledi.

Wood, Bloomberg TV'ye demecinde "Birleşme ve satın almalar FTC tarafından engelleniyordu. Bu durum değişecek. Stratejik alıcılar bu yenilikçi şirketler için teklif verdikçe nihayet fiyat keşfi yapacağız. Gerçekten ne kadar değerli olduklarını göreceğiz" dedi.

69 yaşındaki yatırımcı, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1 milyon doların üzerine çıkabileceğini söyleyerek, daha önce yaptığı en büyük kripto para birimine ilişkin en iyi durum boğa çağrısını yineledi.

Kripto paranın bu yılki rallisi onu 108.000 doların üzerine çıkardı. Gelecek başkan döneminde düzenlemelerin gevşetilmesinin, üretimi 21 milyon kripto parayla sınırlandırılmış bir varlıkta arz ve talep dinamikleriyle desteklenen büyümeyi hızlandıracağını söyledi.