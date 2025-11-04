  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin fiyatları 2,5 haftanın dibini gördü
Bitcoin fiyatları 2,5 haftanın dibini gördü

Bitcoin fiyatları, faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla 2,5 haftanın en düşük seviyesine gerilerken; Deus X Pay İşlem Direktörü Madden, gereken bir piyasa düzeltmesi oluşturduğunu değerlendirdi.

Bitcoin fiyatları, ABD’de aralık ayı faiz indirimine yönelik beklentilerin azalmasıyla yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması sonucu 2,5 haftanın en düşük seviyesine indi.

Deus X Pay İşlem Direktörü James Madden, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçen haftaki toplantıda aralık ayında yeni bir faiz indiriminin “kesin olmadığını” söylemesinin ardından geldiğini belirtti.

Madden, ayrıca finans protokolü Balancer’da gerçekleşen ve 100 milyon dolardan fazla dijital varlığın çalındığı siber saldırının da kripto piyasasını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bitcoin 104.205 dolara kadar gerilerken, Ethereum da 3 ayın en düşük seviyesi olan 3.475 doları gördü. Madden, kripto varlıklardaki satış dalgasının ekim ayında biriken aşırı kaldıraçlı pozisyonların çözülmesiyle "gereken bir piyasa düzeltmesi" oluşturduğunu söyledi.

