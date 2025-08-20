Bitcoin fiyatları gerilemeye devam ediyor

Bitcoin, geçtiğimiz hafta ulaştığı rekor seviyenin ardından konsolidasyon sürecini sürdürüyor ve marjinal bir toparlanma göstermesine rağmen zayıf seyrini koruyor. Bu durum, beklentilerin üzerinde gelen ABD toptan enflasyon verileri ve stratejik Bitcoin rezervi alımı yapılmayacağına dair açıklamalarla desteklenen kar satışlarından kaynaklanıyor.

LMAX Group stratejisti Joel Kruger'ın notuna göre, kripto para birimi iki buçuk haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından "düzeltme modunda" kalmaya devam ediyor.

Kruger, bu düşüşün temelinde, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen toptan enflasyon verilerinin Federal Rezerv'in faiz indirim beklentilerini azaltmasının yattığını belirtiyor. Ayrıca, kısa vadeli hesaplardan gelen kar alımları ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in stratejik Bitcoin rezervinin yeni alımlarla genişletilmeyeceğine dair açıklaması da satış baskısını artırdı.

Bitcoin, yüzde 0,2'lik bir artışla 113.780 dolara yükselirken, bir gece önce 112.578 dolara kadar gerilemişti. Kripto para birimi geçen Perşembe günü 124.480 dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.