Bitcoin gelecek yıl 150 bin doları görebilir

Dünyada önde gelen kripto yatırım fonlarından Dragonfly'ın ortağı Haseeb Qureshi, 2026 yılına yönelik kripto ve yapay zekâ beklentilerini paylaştı. Qureshi, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 150.000 doların üzerine çıkabileceğini öngörürken, piyasa hâkimiyetinin ise gerilemesini beklediğini ifade etti.

Ethereum ve Solana’nın güçlü kalacağını belirten Qureshi, bazı "fintech L1" projelerinin ise beklentilerin altında performans göstereceğini savundu.

Qureshi’ye göre, büyük teknoloji şirketlerinden en az biri bir kripto cüzdanı piyasaya sürecek ya da mevcut bir cüzdanı satın alacak. Aynı zamanda daha fazla Fortune 100 şirketinin blokzincir altyapılarını benimsemesi bekleniyor.

Stabil kripto paralara ilişkin projeksiyonlarda, toplam arzın yüzde 60 artabileceği belirtilirken, USDT’nin pazar payının yaklaşık yüzde 55’e gerilemesi bekleniyor. Qureshi, stabil kripto paralarla bağlantılı kart kullanımının da güçlü bir büyüme göstereceğini öngördü.