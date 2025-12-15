Bitcoin haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Bitcoin 90 bin dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Lider kripto para birimi, Oracle ve Broadcom'ın geçen haftaki sonuçlarının yüksek beklentileri karşılayamamasının ardından yapay zeka ile ilişkili hisselerden uzaklaşan bir rotasyondan darbe aldı. Teknoloji hisselerine yönelik azalan iştah, Federal Rezerv'in geçen haftaki faiz indiriminin ardından daha fazla faiz oranı kesintisi beklentilerinin olumlu etkisini gölgeledi.

Çarşamba günü Micron Technology'in kazançları, teknoloji hisseleri ve bitcoin için kilit önem taşıyacak. Bitcoin, 87.621 dolar seviyesinde kadar gerilemenin ardındanr %1,44 yükselerek 89.739 dolara çıktı.