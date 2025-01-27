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Bitcoin haftaya sert düşüşle başladı

Bitcoin, ekonomik takvimin yoğun olduğu haftaya sert düşüşle başladı.

Haber Merkezi
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Bitcoin haftaya sert düşüşle başladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlik ve ekonomik takvimde yoğun bir hafta öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla Bitcoin kripto para birimlerindeki düşüşe öncülük ediyor.

Trump pazar günü Kolombiya'dan ithal edilen mallar için yüzde 25 gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

XTB'den Kathleen Brooks bir notunda, “Bu nihayetinde çözüldü ancak Trump'ın başkan olarak ikinci döneminde tarifeleri jeopolitik bir tehdit olarak kullanmaya ne kadar odaklandığını vurguluyor” dedi.

Piyasalar ayrıca bu hafta büyük teknoloji kazançlarına, çarşamba günü Fed'in politika kararına, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın kararına, perşembe günü ABD ekonomik büyüme verilerine ve cuma günü ABD kişisel tüketim harcamaları fiyatlarına hazırlanıyor.

Bitcoin yüzde 5,86 düşüşle 98.948,83 dolara geriledi, sabah erken saatlerde bir buçuk haftanın en düşük seviyesi olan 97.811,50 dolara ulaşmıştı.

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