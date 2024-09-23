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Bitcoin Harris'in desteğiyle Fed yükselişini hızlandırdı

Bitcoin, Fed'in geçen hafta faiz indirimine başlaması sonrası yükselişini sürdürürken, yaklaşan ABD seçimlerinde de Trump’ın ardından Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris'in de kripto varlıklara olumlu yorumlarıyla yükseliş ivme kazandı.

Haber Merkezi
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Bitcoin Harris'in desteğiyle Fed yükselişini hızlandırdı
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Bitcoin, Fed'in geçen hafta faiz indirimini başlatmasıyla yükselişini sürdürerek son bir ayın zirvesine çıkmıştı.

Kripto para piyasasının önde gelen varlığı Bitcoin, 63 bin 800 dolara yükselirken, Ethereum da güç bularak 2 bin 650 dolardan işlem gördü.

Piyasalar, Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası halen denge arayışını sürdürürken, vadeli işlemlerde kasım ayında yine büyük bir faiz indirimi beklentisi de fiyatlanıyor.

Trump’tan sonra Harris de kripto varlıklara ışık yaktı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti Başka adayı Kamala Harris, New York City’de düzenlenen bağış toplama etkinliğinde kripto varlıklara destek açıkladı.

Harris, başkan olması halinde kripto para varlıklarının genişlemesi için savunuculuk yapma sözü verirken, sektör açısından ilk kamuoyu desteğini de açıklamış oldu.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'ın ateşli kripto desteği sonrası Harris'in de destek açıklaması kripto piyasalarında yükselişi destekledi.

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