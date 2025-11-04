Bitcoin, hazirandan bu yana en düşük seviyesini gördü

Bitcoin Salı günü yüzde 6,5'e varan düşüşle 99 bin 963 dolara geriledi. Bu, Haziran ayından bu yana ilk kez 100 bin doların altına indi ve bir ay önce ulaştığı rekor seviyeden yüzde 20'den fazla düştü.

Bu düşüş, Ekim ortasında yaşanan sert tasfiye dalgasının ardından geldi. Bu dalga, yatırımcıların kenarda kalmasına ve Bitcoin vadeli işlemlerine olan açık ilginin çöküş öncesi seviyelerin çok altında kalmasına yol açtı.

Bitcoin'in düşüşü, opsiyon yatırımcılarının daha fazla düşüşe karşı önemli korumalar oluşturması ve kripto para biriminin borsa yatırım fonlarından çıkışlar ve potansiyel satış endişeleri gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmasıyla, yükselen teknoloji hisselerindeki geri dönüşü yansıtıyor.