Bitcoin için 500 bin dolar senaryosu! Ünlü banka tarih verdi

Standard Chartered'dan Geoff Kendrick yayımladığı bir notta, yatırımcıların Bitcoin'e erişiminin, ABD'nin kripto para biriminin fiyatını izleyen bir borsa yatırım fonunun tanıtımını onaylamasının ardından geçen ay arttığını söyledi.

Analist, "Trump yönetimi altında yatırımcı erişiminde daha fazla iyileştirme başladı. ETF piyasası olgunlaştıkça ve Bitcoin piyasasını destekleyen finansal piyasa altyapısı iyileştikçe Bitcoin oynaklığı kademeli olarak düşebilir" dedi.

Standard Chartered, Bitcoin'in 2025 sonuna kadar 200 bin dolara, 2026 sonuna kadar 300 bin dolara, 2027 sonuna kadar 400 bin dolara ve 2028 sonuna kadar 500 bin dolara çıkmasını bekliyor.

Bitcoin fiyatları, bugün saat 10.23 itibarıyla yüzde 0,94 yükselişle 98 bin 222 dolardan işlem görüyor.