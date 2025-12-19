Bitcoin için en büyük risk yapay zekâ balonu!

Dünyanın en büyük stablecoin'inin ihraççısı olan Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, potansiyel bir yapay zekâ balonunun 2026 yılına kadar Bitcoin'i etkileyebileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Ardoino, Bitcoin'i "hala sermaye piyasalarıyla çok fazla korelasyonlu" olarak gördüğünü ve bu nedenle yapay zekâ balonu veya mevcut yapay zekâ patlaması sırasında büyüyen teorik bir borsa balonu tarafından potansiyel olarak etkilenebileceğini söyledi.

Ardoino, "Bu, yapay zekâ balonu, yapay zekâ şirketlerinin yapay zekâ altyapısına, veri merkezlerine çok fazla para harcaması, trilyonlarca gigawatt güç üretmeye çalışması ve GPU'lar kurmasıyla ilgili endişe" dedi.

Ardoino, 2022'de görülen keskin BTC düzeltmelerinin artık olmayacağını öngörüyor.

Tether CEO'su, 2026'da yapay zekâ duyarlılığının değiştiği olası bir senaryoda, ABD'deki ilgili hisse senedi piyasası çalkantısının Bitcoin'in fiyatını etkileyebileceğini öngördü.

Yapay zekâ balonuyla ilişkili riskler dışında, Ardoino, emeklilik fonları ve hükümetler tarafından artan benimseme nedeniyle 2026'da Bitcoin performansı için başka büyük riskler görmüyor.

Ardino, "Bu yüzden, 2022'de veya 2018'in başlarında gördüğümüz gibi %80'lik keskin düzeltmelerin artık böyle olmayacağını tahmin ediyorum" öngörüsünde bulundu.